Британська розвідка пояснила, навіщо росія обстрілює Харків [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти щоденно обстрілюють Харків. Таким чином вони намагаються змусити українських бійців тримати значні сили на цьому напрямі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
"Попри те, що лінія фронту на цьому напрямку мало просунулася з травня, друге місто України було під одними із найбільш послідовних обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - йдеться у звіті.
У британській розвідці пояснили, що Харків, який знаходиться приблизно в 15 км від російської лінії фронту, постраждав, оскільки залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії.
"Залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста", - зазначають у повідомленні.
Там підкреслюють, що російські сили відносно незначно утримують харківський сектор, але все ж "продовжують здійснювати локальні рейди та зондування українських сил".
"Ймовірно, вони (окупанти - ред.) намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їх як сили для контратаки на будь-яких інших напрямках", - підсумували в британській розвідці.
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