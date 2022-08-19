російські окупанти здійснили декілька атак на Донбасі, проте українські захисники відбили їх. Також ЗСУ зупинили спробу прориву на кордоні з Херсонською та Миколаївською областями.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Білорусь продовжує проводити навчання військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Сіверський напрямок

Окупанти з артилерії обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині.

Харківський напрямок

З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського.

Російські війська намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.

Слов'янський напрямок

Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.

Українські воїни відбили штурм у напрямку населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина. Ворог зазнав втрат та відійшов.

Краматорський напрямок

Окупанти намагалися витіснити ЗСУ з позицій, тому з танків та артилерії обстрілювали території неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки.

Також армія рф без успіху вела штурм у напрямку Виїмки та Івано-Дарʼївки, отримали жорстку відсіч та відійшли.

Бахмутський напрямок

Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білогорівка, Залізне, Яковлівка. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки.

Окупанти штурмували у напрямку населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, але відійшли.

Авдіївський напрямок

Противник обстрілював райони біля населених пунктів Новоукраїнка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Шевченко, Ласточкине, Авдіївка і Опитне. Завдав авіаудару поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського.

Противник вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, успіху не мав, відійшов.

Новопавлівський напрямок

Окупанти обстрілювали райони неподалік Великої Новосілки, Павлівки, Новомихайлівки та Золотої Ниви. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Павлівки і Новомихайлівки. Біля останнього ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.

Запорізький напрямок

З артилерії та танків армія рф обстріляла райони населених пунктів Самійлівка, Гуляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Темирівка, Залізничне і Новоандріївка. Завдала авіаударів біля Щербаків, Дорожнянки та Новосілки.

Південнобузький напрямок

Окупанти намагаються втримати займані позиції та не дозволити українським військам просунутися. Ворог обстрілює з важкого озброєння всю лінію фронту.

Армія рф завдала авіаційних ударів неподалік Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового.

Ворог спробував прорвати оборону ЗСУ біля села Кірове на кордоні Херсонської і Миколаївської областей. Проте захисники зупинили атаку, а окупанти зазнали значних втрат.

Чорне та Азовське моря

російські кораблі продовжують блокувати судноплавство та тримати в акваторіях ракети для ударів по території України.