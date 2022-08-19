ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі: зведення Генштабу [ Редагувати ]
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російські окупанти здійснили декілька атак на Донбасі, проте українські захисники відбили їх. Також ЗСУ зупинили спробу прориву на кордоні з Херсонською та Миколаївською областями.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Волинський та Поліський напрямки
Білорусь продовжує проводити навчання військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
Сіверський напрямок
Окупанти з артилерії обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині.
Харківський напрямок
З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського.
Російські війська намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.
Слов'янський напрямок
Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.
Українські воїни відбили штурм у напрямку населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина. Ворог зазнав втрат та відійшов.
Краматорський напрямок
Окупанти намагалися витіснити ЗСУ з позицій, тому з танків та артилерії обстрілювали території неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки.
Також армія рф без успіху вела штурм у напрямку Виїмки та Івано-Дарʼївки, отримали жорстку відсіч та відійшли.
Бахмутський напрямок
Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білогорівка, Залізне, Яковлівка. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки.
Окупанти штурмували у напрямку населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, але відійшли.
Авдіївський напрямок
Противник обстрілював райони біля населених пунктів Новоукраїнка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Шевченко, Ласточкине, Авдіївка і Опитне. Завдав авіаудару поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського.
Противник вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, успіху не мав, відійшов.
Новопавлівський напрямок
Окупанти обстрілювали райони неподалік Великої Новосілки, Павлівки, Новомихайлівки та Золотої Ниви. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Павлівки і Новомихайлівки. Біля останнього ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.
Запорізький напрямок
З артилерії та танків армія рф обстріляла райони населених пунктів Самійлівка, Гуляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Темирівка, Залізничне і Новоандріївка. Завдала авіаударів біля Щербаків, Дорожнянки та Новосілки.
Південнобузький напрямок
Окупанти намагаються втримати займані позиції та не дозволити українським військам просунутися. Ворог обстрілює з важкого озброєння всю лінію фронту.
Армія рф завдала авіаційних ударів неподалік Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового.
Ворог спробував прорвати оборону ЗСУ біля села Кірове на кордоні Херсонської і Миколаївської областей. Проте захисники зупинили атаку, а окупанти зазнали значних втрат.
Чорне та Азовське моря
російські кораблі продовжують блокувати судноплавство та тримати в акваторіях ракети для ударів по території України.
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