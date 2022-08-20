Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300: які наслідки [ Редагувати ]
Вночі на суботу, 20 серпня, окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву, застосувавши ракети типу С-300. Про це повідомляється у Telegram очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Орієнтовно в 03:00 Миколаїв у черговий раз піддався масованому ракетному обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих.
Крім того, вночі ворог завдав удару по селу широке у Баштанському районі. В результаті обстрілу пошкоджено три житлових будинки.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.
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