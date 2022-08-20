У Краматорську провели велике прибирання після обстрілу [ Редагувати ]
Не маючи успіхів на полі бою, єдине на що спроможний ворог, це підло завдавати нищівних ударів по житлових кварталах мирних міст.
У Краматорську сьогодні весь день тривало велике прибирання - після ранкової атаки. У нашому сюжеті, створеному спільно з колегами з Військового телебачення, - всі деталі удару та його наслідки.
Марія Бібік, воєнна кореспондентка:
Недобрий ранок у Краматорську. Ось такі вирви залишають після себе російські ракети, які продовжують нищити освітні заклади міста.
Ворог ударив по місту двома ракетами. Військових об'єктів серед пошкоджених будівель - нема.
Олександр Гончаренко, міський голова Краматорська:
Приліт відбувся о 5-13. Було два потужних вибухи. Це орієнтовно були дві ракети "Іскандер". Зруйновано три приміщення будівель освіти. Два приміщення Донбаської академії. Та одне приміщення - Технічний технікум. Жодного військового там не було. Військової техніки там не було.
У коледжі вщент зруйновано спортивну залу, тут вибиті шибки. У приміщенні академії вибуховою хвилею теж побиті вікна й двері. Лише дивом ніхто не постраждав
Ірина, працівниця Донбаської Державної Машинобудівної Академії:
Все! Я на третий этаж зашла, там большие вот эти стекла посередине которые, они все повалились ….двери открты вот так …ну ясно - волна.
Марія Бібік, воєнна кореспондентка:
Ось так виглядає один з освітніх закладів міста зсередини. Понівечені стіни, вибиті вікна та двері.
За інформацією місцевої влади, загиблих і постраждалих внаслідок російського удару нема. Комунальні служби цілий день прибирали завали, весь цей час у Краматорську було чути поодинокі вибухи, а повітряна тривога майже не замовкала.
по темі
Ракетний обстріл Миколаєва. На світанку росіяни випустили по місту кілька ракет. Вибуховою хвилею пошкоджено 16 будівель у центральному районі. Чиновники закликають людей евакуюватися.
Ось уже понад два місяці місто під щільним вогнем рашистів. Сюди летить усе - від мін до ракет та авіабомб. Тут немає електрики, водопостачання та мобільного зв'язку.
Ці груди уламків ще кілька днів тому - були житловими будинками. Рашистське залізяччя прилетіло просто в один із дворів приватного сектору в Краматорську.
Без вибухів та руйнувань у прифронтовому Бахмуті - не проходить і дня. Рашисти майже впритул підійшли до міста і нещадно розбивають його артилерією.
Без світла, води та газу живуть мешканці Сіверська, що на Донеччині. Місто розташоване між окупованим росією Сєвєродонецьком і підконтрольним Україні Слов'янськом.