Не маючи успіхів на полі бою, єдине на що спроможний ворог, це підло завдавати нищівних ударів по житлових кварталах мирних міст.

У Краматорську сьогодні весь день тривало велике прибирання - після ранкової атаки. У нашому сюжеті, створеному спільно з колегами з Військового телебачення, - всі деталі удару та його наслідки.

Марія Бібік, воєнна кореспондентка:

Недобрий ранок у Краматорську. Ось такі вирви залишають після себе російські ракети, які продовжують нищити освітні заклади міста.

Ворог ударив по місту двома ракетами. Військових об'єктів серед пошкоджених будівель - нема.

Олександр Гончаренко, міський голова Краматорська:

Приліт відбувся о 5-13. Було два потужних вибухи. Це орієнтовно були дві ракети "Іскандер". Зруйновано три приміщення будівель освіти. Два приміщення Донбаської академії. Та одне приміщення - Технічний технікум. Жодного військового там не було. Військової техніки там не було.

У коледжі вщент зруйновано спортивну залу, тут вибиті шибки. У приміщенні академії вибуховою хвилею теж побиті вікна й двері. Лише дивом ніхто не постраждав

Ірина, працівниця Донбаської Державної Машинобудівної Академії:

Все! Я на третий этаж зашла, там большие вот эти стекла посередине которые, они все повалились ….двери открты вот так …ну ясно - волна.

Марія Бібік, воєнна кореспондентка:

Ось так виглядає один з освітніх закладів міста зсередини. Понівечені стіни, вибиті вікна та двері.

За інформацією місцевої влади, загиблих і постраждалих внаслідок російського удару нема. Комунальні служби цілий день прибирали завали, весь цей час у Краматорську було чути поодинокі вибухи, а повітряна тривога майже не замовкала.