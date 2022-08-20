Ворога знищимо і все відбудуємо. І світ нам у цьому допоможе. Туреччина вже пообіцяла нам відновити міст, який з'єднує Бучу й Ірпінь зі столицею. Світовий банк допомагає розробити методологію калькуляції вартості кожного об'єкта. А в Німеччині восени планують провести міжнародну експертну конференцію з питань відбудови України.

Об'єднали свої зусилля й десятки тисяч волонтерів. Щодня вони розбирають завали та ремонтують пошкоджені будинки в найбільш зруйнованих регіонах нашої держави. На одному із таких об'єктів побувала моя колега - Лілія Налягака. Серед руїн зустріла навіть зірок. Кого? - дивіться в сюжеті.

Лілія Налягака, кореспондентка:

У цьому підвалі ховалося 15 людей, коли сюди прилетів російський снаряд і вщент спопелив будинок.

21 березня було пряме влучання в наш будинок, який горів протягом двох діб.

Тоді Ірина із чоловіком та синами вже виїхали з Ірпеня. У підвалі їхнього будинку ховалися сусіди. І на щастя, ніхто не постраждав.

Ірина Павлюк, жителька Ірпеня:

Ми виїхали під Макарів, думали, що там буде спокійніше. Там тоже трошки вихватили, машина з синами та чоловіком була обстріляна і хлопці получили поранення серйозні і ми мусили шостого березня виїжджати в Житомир. І ми там уже були, бо робили три операції в Житомирі й вже на четверту приїхали сюда.

Синів Ірини медики врятували, а волонтери "Добробату" тепер рятують її житло. 25 добровольців розбирають завали будинку. Лише за сьогоднішній ранок зібрали й вивезли понад 150 мішків з будівельним сміттям.

Олександр Бондарчук, волонтер "Добробату":

Ще мішків 500 тут потрібно плюс-мінус збирати, тому що навіть ці стіни, які трохи вціліли - отам на третьому поверсі, ми половину ще збивали на третьому поверсі сьогодні, просто щоб вона обвалилась, тому що вона хитається від повітря.

До повномасштабної війни Олександр працював у магазині брендового одягу.

Олександр Бондарчук, волонтер "Добробату":

З воєнною професією в мене не склалося, тому, щоб не сидіти рівно на попі - треба щось робити, окрім донатів, пожертв, треба допомагати фізично.

У команді Добровольчого будівельного батальйону понад 37 000 волонтерів. Це люди абсолютно різних професій, які об'єдналися, щоб відбудувати Україну. Вже відновили понад три сотні об'єктів - у Київській, Харківській, Чернігівській і Сумській областях.

Ростислав Смірнов, радник міністра МВС, засновник "Добробату":

У нас є багато партнерів, які нам в тому числі допомагають - хтось технікою, хтось талонами на топливо, хтось інструментами - це такий момент єдності певний, який дуже надихає, тому що всі приходять - чим ми можемо допомогти.

Не лопатою, але піснею - приїхала підтримати волонтерів співачка NK. Вона влаштувала міні-концерт просто серед руїн будинку.

...тому що я Україна... бо ти мене в своїх руках несеш...

Лілія Налягака, кореспондентка:

Настю, ви нещодавно повернулися до Києва з початку повномасштабної війни, вперше побачили Київську область на власні очі, які емоції були?

Настя Каменських (NK), співачка:

Я обливалася сльозами, я все бачила на відео звичайно, розуміла, що тут відбувається, але коли ти потрапляєш - знаєте, буде таке зрівняння нерівноправне, але знаєте коли в тебе грабують квартиру і ти бачиш який безлад залишають, нібито хтось до тебе заліз ось за пазуху, таке неприємне відчуття - що якийсь звір, тиран, заліз до тебе в твій дім прекрасніший, квітучий, твою країну, і просто своїми грязними лапами побомбив - зробив такі жахливі речі.

Лілія Налягака, кореспондентка:

Усі ці місяці ви подорожували з благодійними концертами Європою, штатами, були в Ізраїлі - де відчули найбільшу підтримку місцевого населення України, тому що діаспора, зрозуміло, вона підтримує неймовірно?

Настя Каменських (NK), співачка:

Я думаю, що у всіх країнах, які надали прихисток українцям, що бігли від війни, мені, наприклад мені дуже сподобалося - я коли була в Латвії, я бачила як віддали дуже величезну модернову будівлю для наших діточок, щоб вони там вчилися, просто зробили там школу, мене це вразило. Дуже приємно коли була з концертом у Іспанії я зустрічалася з воєнними нашими, які на реабілітації і казали: нас тут так підтримують, нас просто носять на руках, ми настільки забезпечені їжею - бо всі, хто дізнаються, що ми тут, всі носять їжу, речі, все все, знаєш, це дуже приємно чути. Кожен раз коли ти потрапляєш в якусь країну і бачиш прапор, просто знаєш з аеропорту в тебе просто - оо, нас підтримують, це так сильно.

Лілія Налягака, кореспондентка:

День незалежності будете в Україні зустрічати?

Настя Каменських (NK), співачка:

День незалежності буду зустрічати в Європі, там роблять імпровізований Майдан незалежності наш, це під патронатом консульства роблять, щоб підтримати також усіх тих наших людей, які знаходяться за кордоном, тому ні.

Лілія Налягака, кореспондентка:

Це перший такий у вас концерт на руїнах, які емоції були коли ви співали волонтерам, які відбудовують Україну?

Настя Каменських (NK), співачка:

Тремтіло все тіло, це дуже хвилюючий момент, це не просто заспівати, це підтримати, надихнути - передати частину любові позитивного настрою, щоб у людей було ще більше сил відновлювати Україну.

Це не останній такий концерт на будмайданчику - переконана Настя. Буде підтримувати волонтерів аж до відбудови всієї України.