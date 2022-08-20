У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 15 людей (фото) [ Редагувати ]
15 людей загинули у ДТП з автобусом у турецькому місті Газіантепі. Ще 22 особи були травмовані. Про це повідомив губернатор Газіантепу Давут Гюль, передає агентство Anadolu.
За попередніми даними, у нас загинуло 15 громадян, у тому числі троє пожежників, два медпрацівники, два журналісти.
Повідомляється, що на автомагістралі Тарсус-Адана-Газіантеп пасажирський автобус намагався об'їхати місце аварії, однак врізався в припаркований автомобіль швидкої допомоги, пожежну машину й автомобіль журналістів інформаційного агентства "Іхлас".
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