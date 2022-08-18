На Закарпатті у моторошній ДТП загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Двоє діючих військових з нашої громади трагічно загинули минулої суботи, 13 серпня, в автокатастрофі на Закарпатті, куди їхали на ротацію. Лобанов Юрій Володимирович 29.04.1973 р.н. Кисляк Юрій Якович 29.05.1978 р.н. Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов‘янська, Северодонецька.

Міський голова написав, що бійці зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову. Подробиць загибелі смерті військових він не навів.

Юрій Лобанов - батько загиблого Героя Єгора Лобанова, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого.

Нагадаємо, що в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.