S&P підвищив кредитний рейтинг України [ Редагувати ]
Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті. Про це повідомляє агентство.
Кредитний рейтинг України в іноземній валюті підвищений з "SD/SD" (вибірковий дефолт) до "CCC+/C" ("близькі до дефолту").
За даними Standard & Poor’s, Україна завершила реструктуризацію своїх зовнішніх боргів, однак через війну її здатність обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих економічних умов.
На думку агентства, кредитні ризики України є керованими. Найближчим часом Україна має отримати значну донорську допомогу, яка повинна допомогти задовольнити потреби держави у бюджетному фінансуванні та стабілізувати міжнародні резерви.
В S&P додають, що уряд України зміг реструктурувати єврооблігації на суму в розмірі $22,6 млрд, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько $1,5 млрд після згоди кредиторів на дворічне відтермінування виплат відсотків основної суми боргу.
Нагадаємо, що S&P і Fitch вважають дефолтом домовленість України про відтермінування платежів за держборгом.
по темі
Рейтингові агентства S&P та Fitch знизили довгострокові та короткострокові рейтинги України в іноземній валюті до SD (вибірковий дефолт) та RD (обмежений дефолт) відповідно. Рейтинги випуску єврооблігацій знижено до D (дефолт)
Державний бюджет на 2023 рік буде надзвичайно жорстким. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Чи планується індексація соціальних виплат у 2023 році, поки що невідомо. У держбюджеті будуть скорочені видатки на міністерства
Власники єврооблігацій - кредитори України - погодилися заморозити виплати країни за ними до 2024 року. На них припадає 75% зовнішнього боргу України. Згоду на відтермінування платежів за кредитами також отримали компанії "Укравтодор" та "Укренерго", але досягти такого ж рішення щодо "Нафтогазу" поки не вдається
Фінансування, погоджене з Мінфіном США через Світовий банк, надходитиме уряду України траншами, починаючи з виплати у розмірі $3 млрд у серпні. Ця частина фінансової допомоги піде за липневою, коли Київ отримав від Вашингтона $1,7 млрд, і червневою, яка склала $1,3 млрд
У рамках підтримки економіки України депозитарій Національного банку країни відновлює операції з державними цінними паперами. НБУ відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року
В Україні у рамках приватизації у першу чергу будуть продані державні хлібокомбінати та спиртзаводи. Є майже 200 об'єктів, вже готових до продажу. Про це повідомила в. о. голови Фонду державного майна Ольга Батова