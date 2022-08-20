Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті. Про це повідомляє агентство.

Кредитний рейтинг України в іноземній валюті підвищений з "SD/SD" (вибірковий дефолт) до "CCC+/C" ("близькі до дефолту").

За даними Standard & Poor’s, Україна завершила реструктуризацію своїх зовнішніх боргів, однак через війну її здатність обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих економічних умов.

На думку агентства, кредитні ризики України є керованими. Найближчим часом Україна має отримати значну донорську допомогу, яка повинна допомогти задовольнити потреби держави у бюджетному фінансуванні та стабілізувати міжнародні резерви.

В S&P додають, що уряд України зміг реструктурувати єврооблігації на суму в розмірі $22,6 млрд, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько $1,5 млрд після згоди кредиторів на дворічне відтермінування виплат відсотків основної суми боргу.

Нагадаємо, що S&P і Fitch вважають дефолтом домовленість України про відтермінування платежів за держборгом.