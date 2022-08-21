США нададуть Україні високоточні далекобійні снаряди Excalibur - Politico [ Редагувати ]
США планують надати Україні високоточні снаряди для артилерії Excalibur. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.
Снаряди Excalibur планують передати ЗСУ в одному із наступних пакетів допомоги. Ці снаряди не були включені до останнього траншу допомоги на $775 млн.
Співрозмовники журналістів зазначають, що ці снаряди дозволять українській армії вражати закопані позиції росіян і командні пункти.
Excalibur - високоточний керований снаряд збільшеної дальності. Має GPS-наведення, вартість одиниці - до $70 тис. Використовуються для артилерії НАТО 155-мм калібру, яка здатна вражати цілі на відстані до 40 км.
Нагадаємо, що 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Він включатиме ракети для HIMARS, 16 гаубичних систем, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом і 1000 протитанкових комплексів Javelin.
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