Залужний закликав Захід посилити артилерійську допомогу Україні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна закликала західних партнерів надати більше артилерії для ЗСУ. Про це повідомляється на сторінці Головнокомандувача ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі попросив посилити допомогу від партнерів.
"Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню", - заявив Залужний.
Головнокомандувач розказав, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту та подякував генералу Міллі за дієву підтримку.
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