США оголосили новий пакет військової допомоги на $775 млн: що отримає Україна [ Редагувати ]
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє CNN.
Для відбиття російської агресії Україна отримає:
- ракети для HIMARS;
- 16 гаубиць та боєприпаси до них;
- 1000 протитанкових комплексів Javelin;
- обладнання для розмінування;
- 15 безпілотників ScanEagle для розвідки цілей для української артилерії;
- 40 протимінно-захищених машин (MRAP), які дозволять пересуватися по замінованих ділянках;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;
- 1500 важких протитанкових ракетних комплексів (ракети TOW) для ураження російської бронетехніки;
- додаткові армійські фургони Humvees;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- підривні боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- тепловізійні системи;
- оптика та лазерні далекоміри.
У липні США оголосили про намір поставити Україні два зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності NASAMS у рамках пакету допомоги на $820 млн.
8 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про пакет військової допомоги на $1 млрд. До нього увійшли ракети для NASAMS AMRAAM.
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Інформація про використання в Україні ракет американського виробництва, призначених для визначення місцезнаходження та знищення станцій радіолокацій (РЛС), з'явилася ще на початку серпня. Про це повідомляли російські блогери, які нібито виявили фрагменти HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), які вразили російський зенітно-ракетний комплекс
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