Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє CNN.

Для відбиття російської агресії Україна отримає:

ракети для HIMARS;

16 гаубиць та боєприпаси до них;

1000 протитанкових комплексів Javelin;

обладнання для розмінування;

15 безпілотників ScanEagle для розвідки цілей для української артилерії;

40 протимінно-захищених машин (MRAP), які дозволять пересуватися по замінованих ділянках;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;

1500 важких протитанкових ракетних комплексів (ракети TOW) для ураження російської бронетехніки;

додаткові армійські фургони Humvees;

тактичні захищені системи зв'язку;

підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

тепловізійні системи;

оптика та лазерні далекоміри.

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У липні США оголосили про намір поставити Україні два зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності NASAMS у рамках пакету допомоги на $820 млн.

8 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про пакет військової допомоги на $1 млрд. До нього увійшли ракети для NASAMS AMRAAM.