Модульні укриття можна розмітити у громадських місцях, на приватних ділянках, блокпостах.

Блок-пости з мішків із піском, металеві їжаки на дорогах… Картина перших днів війни. Вогневі точки та укриття тоді зводили нашвидкуруч і не завжди вони були надійними. Та згодом над захисними конструкціями почали працювати інженерні загони. Олена Мендалюк проінспектувала модульні укриття на дорогах Дніпра. Які почали з'являтися там зовсім недавно. Тож чим вони відрізняються від "хенд мейду"? Дивіться далі.

Видовищні кадри краш-тесту модульного укриття. По бетонному куполу б'ють з озброєння різних калібрів. І воно витримує уламки снарядів, постріл із гранатомета чи БТРа, а слідів від стрілецької зброї - взагалі майже не залишається!

Стреляли из разных видов оружия. Стрелковое оружие выдерживает без проблем. Испытания показали, что если применяются калибры от 30, какую бы толщину бетона, как бы ты не армировал, это не поможет.

Олексій Ятін - один із архітекторів, що вигадали метод створення таких мобільних вогневих точок. Розкриває секрет конструкції - це 12 тонн суцільного бетону та арматури!

Олексій Ятін – архітектор:

Верхняя часть - это купол, отлитый за один раз цельный. Толщина бетона в стенах 200 мм, в верхней части 280 миллиметров. Сделано специально в монолитном исполнении. С какой целью, чтобы получить прочность, целостность конструкции.

Найголовніше - міцність! Такий бетонний купол у першу чергу має захистити від ворожих куль. Директор підприємства, де виготовляють ці конструкції, у перші ж дні повномасштабного вторгнення росії долучився до лав Тероборони. Відтоді несе службу на постах, патрулює вулиці та охороняє стратегічні об'єкти Дніпра. А тому на собі зміг оцінити всі переваги мобільного укриття.

Сергій - боєць територіальної оборони:

Очень хорошо применять на блокпостах, это укрытие для трех человек с хорошим обзором. Можно применять на линиях обороны комплектом в несколько штук, соединённых ходами сообщения. Это тоже хорошее укрытие для бойцов с обзором передовой. Круговой обзор с флангов и с фронта. Обшивка деревянная очень хорошо гасит осколки.

А дерев'яне оздоблення - зовсім не для краси інтер'єру, зауважує архітектор. У першу чергу, це додатковий захист від осколків.

Олексій Ятін – архітектор:

Испытания на полигоне показали, что если произошло разрешение наружной части, то бетон естественно превращается в осколки и чтобы эти осколки не нанесли травмы, которые находятся внутри, то необходимо элемент, который может эти осколки принять. Самый доступный материал, это дерево.

Бетонний купол - це у першу чергу укриття. А тому замість вікон і дверей тут - лише отвори. Їхня кількість залежить від побажань замовника. Також на виробництві можуть доповнити купол дверима, місцем для зберігання особистий речей, зверху зробити кріплення для освітлення. А в лютий холод люди всередині - не замерзнуть.

Сергій - боєць територіальної оборони:

Это строение с дверями и окнами позволяет сохранить плюсовую температуру, используя такие элементы нагрева - инфракрасный, как УФО, керамический, электрический. Если нет возможности подключить к магистральной сети электричества, как вариант предлагается дизельная Webasto.

Модульні укриття можна розмітити у громадських місцях, на приватних ділянках, блокпостах. Також вони можуть слугувати для оборони мостів та об'єктів інфраструктури.

Сергій Дербін – архітектор:

В начале войны мы сразу же получили заказ на партию в 30 изделий, которые расставлены по Днепру, и пользуются наши защитники ими. Ну, мы стараемся делать со своей стороны много усилий. Рассказывать, что такая продукция есть о том, что давайте пользоваться ею. Давайте применять.

Виробники вже ведуть переговори щодо поставок бетонних куполів до Кривого Рогу, Харкова, Миколаєва та Запоріжжя. Втім поки що про масові замовлення не йдеться.