Ситуація на ЗАЕС: лідери США, Франції, Великобританії та Німеччини провели перемовини [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє уряд Німеччини.
Лідери чотирьох країн сьогодні провели переговори телефоном.
Вони домовилися, що підтримка України в захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі.
Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, в тому числі переговори щодо ядерної угоди з Іраном і його поведінку в регіоні.
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