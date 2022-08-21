Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє уряд Німеччини.

Лідери чотирьох країн сьогодні провели переговори телефоном.

Вони домовилися, що підтримка України в захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі.

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, в тому числі переговори щодо ядерної угоди з Іраном і його поведінку в регіоні.