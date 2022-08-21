"У росії закриють небо у трьох областях" - Генштаб [ Редагувати ]
Фото: ukrinform.ua
У росії закриють окремі ділянки повітряного простору у трьох областях с 22 до 25 серпня. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ.
За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.
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