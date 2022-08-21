Окупанти обстріляли Київський район Харкова [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 21 серпня, російські військові обстріляли Харків. В області поки не оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов у Telegram.
Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три прильоти.
Він також додав, що, за попередньою інформацією, в нежитловому об'єкті і приватному будинку почалася пожежа.
Пізніше радник голови Харківської облради Наталія Попова повідомила про те, що попередньо внаслідок атаки росіян постраждала одна людина.
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