У неділю ввечері, 21 серпня, російські військові обстріляли Харків. В області поки не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов у Telegram.

Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три прильоти.

Він також додав, що, за попередньою інформацією, в нежитловому об'єкті і приватному будинку почалася пожежа.

Пізніше радник голови Харківської облради Наталія Попова повідомила про те, що попередньо внаслідок атаки росіян постраждала одна людина.