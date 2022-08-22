В Харківській області ЗСУ знищили російську ППО (відео) [ Редагувати ]
Українські прикордонники спільно з артилеристами Збройних сил України знищили російську систему протиповітряної оборони в Харківській області.Про це повідомляє ДПСУ в Telegram.
Українські артилеристи завдали точного удару по зенітній самохідній установці "Шилка", яку росіяни намагалися приховати в лісосмузі.
Прикордонники з артилеристами мінуснули ворожу ППО в Харківській області. Гори-гори ясно! Так, щоб не згасло.
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