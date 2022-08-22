Ердоган прагне організувати зустріч Зеленського і путіна [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і рф Володимира Зеленського та володимира путіна метою Анкари.
Про це повідомляє Ердоган під час звернення до нації, яке призводить Hurriyet.
"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами - ред.)", - заявив Ердоган.
Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.
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