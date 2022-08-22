Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і рф Володимира Зеленського та володимира путіна метою Анкари.

Про це повідомляє Ердоган під час звернення до нації, яке призводить Hurriyet.

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами - ред.)", - заявив Ердоган.

Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.