Британським солдатам слід готуватися до війни з Росією. Таку заяву зробив ворент-офіцер армії Великої Британії Пол Карні в інтерв'ю журналу "Солдат". За його словами, світ змінився в одну мить пів року тому, коли путін дав наказ на повномасштабне вторгнення в Україну. І армія Сполученого Королівства має бути готовою до нової реальності. Як цього досягнути, та за яких обставин можлива безпосередня участь британських військових в російсько-українській війні - з'ясовувала Марина Біленька.

Створити армію, що здатна перемогти рф на полі бою - таку мету перед Великою Британією ще в червні поставив новий очільник Генштабу країни - генерал Патрік Сандерс.

Патрік Сандерс, начальник Генерального штабу Великої Британії:

Це наш 1937 рік. Ми не перебуваємо у стані війни, але ми повинні діяти швидко, щоб нас не втягнули в неї через неспроможність стримати територіальну експансію.

Сандерс - перший очільник Генштабу з 1941 року, який прийняв командування британською армією на тлі війни в Європі. Свою каденцію генерал розпочав з оголошення про початок операції "Мобілайз".

Її головна мета - підготувати королівське військо до реальних бойових дій, - стверджує полковник-лейтенант у відставці Глен Грант, який у минулому також співпрацював з Міноборони України.

Глен Грант, полковник-лейтенант Британської армії у відставці:

Велика Британія знає, що для підготовки до серйозної війни потрібен час. І це не той випадок, коли ви можете почекати до 24-го року і раптово кинутися в бій, якщо хочете зробити це належним чином. Отож, генерал фактично готує людей на підставі "краще бути готовим, ніж бути не готовим".

Цей процес складається з багатьох етапів. Потрібно перевірити, чи забезпечені солдати усім, що потрібно для якісного виконання обов'язків. Зокрема - упевнитися у справності військової техніки.

Глен Грант, полковник-лейтенант Британської армії у відставці:

Технічне обслуговування транспортних засобів, купівля запчастин для тієї техніки, де вони потрібні, перевірка запланованих до використання боєприпасів, щоб вони були готові до швидкого завантаження. А ще є навчальний аспект. Військовослужбовці мають попіклуватися про своє здоров'я, це зокрема стосується і щеплень. І тренінги, де раз за разом повторюєш одне й те саме, щоб переконатися, що в команді немає слабких ланок.

Саме такі завдання стоять перед ворент-офіцером сухопутних військ Великої Британії Полом Карні. У колонці для серпневого номера часопису британської армії "Солдат" він заявив, що повномасштабне вторгнення рф в Україну стосується кожного.

Пол Карні, ворент-офіцер сухопутних військ Великої Британії:

Армія готується, щоб протистояти загрозі з боку росії. Ми будемо готові, маючи належне обладнання, зіграти свою роль у стримуванні майбутньої війни в Європі. На практиці операція "Мобілайз" означає певну особисту відповідальність. Я хочу, щоб ми всі перевірили - наскільки це можливо - фізичну та медичну форму.

При цьому офіцер не виключає можливого відправлення військ на схід. І рекомендує армійцям підготувати рідних та близьких.

Глен Грант, полковник-лейтенант Британської армії у відставці:

У кожному підрозділі є офіцер з питань сімей. Це та людина, яка залишається, він не бере участь у виїздах на операції. Тому перше, що потрібно зробити, це переконатися, що службовці у підрозділі точно знають, де їхні рідні.

Існують і сімейні благодійні організації, які можуть надати підтримку та гроші, якщо вони необхідні, дружинам чи чоловікам військовослужбовців.

Водночас колишній головнокомандувач армії Великої Британії генерал сер Річард Даннат у коментарі таблоїду "Міррор" заявив: розмови про можливу зміну дислокації не означають, що британські військовослужбовці ось-ось вирушать в Україну.

Річард Даннат, колишній головнокомандувач армії Великої Британії:

Але обов'язком будь-якої армії у мирний час є підготовка до війни у всіх аспектах життя. Проте, враховуючи війну в Європі, агресивну росію та стурбовані країни на кордонах з нею, цілком розумно, що британські солдати реалістично оцінюють те, що може статися.

Враховуючи зобов'язання Лондона перед союзниками з НАТО, напад путіна на країни Балтії, Польщу, Болгарію, чи навіть Швецію і Фінляндію, які формально ще не є членами Альянсу - спонукав би Британію дати відсіч агресору, - стверджує Грант.

Глен Грант, полковник-лейтенант Британської армії у відставці:

І є, звичайно, сценарій, за яким росія напала б на саму Велику Британію або будь-яку з її територій. Наприклад Гібралтар. У такому разі доведеться щось робити. Але я вважаю, що найголовніше - просто бути готовим.

Отож поки меседжі про активну підготовку британської армії до війни з росією - радше адресовані урядові.

Річард Даннат, колишній головнокомандувач армії Великої Британії:

В останні роки, з точки зору витрат на оборону, армія займала найменший пріоритет. Зараз ми маємо тривожний сигнал.

Торік британський уряд заявив про плани скоротити чисельність армії - з 82-х до 72-х тисяч військовослужбовців. Навіть попри війну в Україні - міністерство оборони від своїх планів не відмовляється.

Лео Дохерті, міністр у справах захисників та ветеранів Великої Британії:

Занадто довго, пане спікере, вимірювання наших військових можливостей зводилося до людей і транспортних засобів у гарнізонах, а не до нашої здатності демонструвати силу.

Профільні міністерства планують позбутися десяти тисяч військових. Негайно скасувати ці плани закликає колишній головнокомандувач армії. В інтерв'ю радіо "Таймс" він заявив, що військо треба збільшувати. Як і витрати на оборону. Зокрема й на виробництво військової техніки.

Борис Джонсон раніше закликав Британію готуватися до затяжної війни в Україні.

У цьому контексті активна підготовка Королівської армії є не просто хорошою ідеєю, а необхідністю, - зазначає Річард Даннатт.