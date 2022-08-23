Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті "Кримська платформа" заявив про розширення санкцій проти росіян.

Під обмеження потрапляють 62 росіянина та одна компанія оборонного сектора. Зокрема до списків були включені Олександр Богомаз і Роман Старовойт - губернатори Брянської та Курської областей.

Сьогодніми оголошуємо про нові санкції щодо ще 62 осіб і однієї організації оборонного сектора (Росії - ред.), які причетні до війни Росії в Україні.

Читайте також Канада ввела санкції проти російських пропагандистів, золота та патріарха Кирила

Нагадаємо, 2 серпня Канада розширила санкції проти РФ через військове вторгнення в Україну.