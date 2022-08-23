Канада вела санкції проти губернаторів прикордонних з Україною областей РФ [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті "Кримська платформа" заявив про розширення санкцій проти росіян.
Під обмеження потрапляють 62 росіянина та одна компанія оборонного сектора. Зокрема до списків були включені Олександр Богомаз і Роман Старовойт - губернатори Брянської та Курської областей.
Сьогодніми оголошуємо про нові санкції щодо ще 62 осіб і однієї організації оборонного сектора (Росії - ред.), які причетні до війни Росії в Україні.
Нагадаємо, 2 серпня Канада розширила санкції проти РФ через військове вторгнення в Україну.
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