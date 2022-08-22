Саміт Кримської платформи 23 серпня: деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 23 серпня 2022 року, відбудеться другий саміт Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на сайті МЗС.
Через російське вторгнення він буде в онлайн-форматі.
На нинішній саміт ставилися три завдання:
- Збільшити кількість учасників
- Розширити географію участі в Кримській платформі
- Підвищити рівень учасників саміту
Вже зараз можу зазначити, що МЗС разом з Офісом президента України, нашими посольствами та місіями за кордоном успішно виконують всі три. Саміт цього року позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією, і рівнем представництва.
Учасники
Минулого року саміт Кримської платформи виявив і слабкі місця. Зокрема, він об'єднав євроатлантичний простір і країни G7, але слабо були представлені Азія, Африка і Латинська Америка. Цього року Кримська платформа стане глобальною, і її географія розшириться за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики.
Україна вже отримала підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Крім того, більш високим буде і рівень учасників. У 2021 році з 46 делегацій 15 були представлені на рівні глав держав, урядів і парламентів і ще 3 - на рівні керівництва міжнародних інституцій.
Станом на сьогодні участь у другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів і прем'єр-міністрів.
Розкривати всі деталі не буду, щоб не полегшувати завдання нашому ворогові. Завтра все побачите.
Кулеба зазначає, що саміт Кримської платформи особливо актуальний на тлі повномасштабної війни.
Російська агресія демонструє, як гостро стоїть питання завершення окупації Криму. Адже Росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії і дестабілізації всього світу. Повернення Криму під контроль України гарантує безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу.
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