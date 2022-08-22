У вівторок, 23 серпня 2022 року, відбудеться другий саміт Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на сайті МЗС.

Через російське вторгнення він буде в онлайн-форматі.

На нинішній саміт ставилися три завдання:

Збільшити кількість учасників

Розширити географію участі в Кримській платформі

Підвищити рівень учасників саміту

Вже зараз можу зазначити, що МЗС разом з Офісом президента України, нашими посольствами та місіями за кордоном успішно виконують всі три. Саміт цього року позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією, і рівнем представництва.

Учасники

Минулого року саміт Кримської платформи виявив і слабкі місця. Зокрема, він об'єднав євроатлантичний простір і країни G7, але слабо були представлені Азія, Африка і Латинська Америка. Цього року Кримська платформа стане глобальною, і її географія розшириться за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики.

Україна вже отримала підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Крім того, більш високим буде і рівень учасників. У 2021 році з 46 делегацій 15 були представлені на рівні глав держав, урядів і парламентів і ще 3 - на рівні керівництва міжнародних інституцій.

Станом на сьогодні участь у другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів і прем'єр-міністрів.

Розкривати всі деталі не буду, щоб не полегшувати завдання нашому ворогові. Завтра все побачите.

Кулеба зазначає, що саміт Кримської платформи особливо актуальний на тлі повномасштабної війни.