На Одещині відкрили новий залізничний шлях до країн ЄС [ Редагувати ]
Новий шлях у Європу. На Одещині, на кордоні з Молдовою, відкрили новий залізничний шлях до країн ЄС. Розмови про необхідність такої колії велися вже багато років, але до реалізації ніяк не доходили руки. Все змінилося - після двадцять четвертого лютого. Яка роль нової магістралі - дивіться далі.
Молдовське місто Басарабяска та українське селище Березине. У минулому столітті між ними було залізничне сполучення, але наприкінці дев'яностих - колію вирішили розібрати. Відтоді цей куточок Одещини став тупиковим як для вантажів, так і пасажирів. У місцевій громаді кажуть: роками просили владу відновити залізницю.
Сава Чернєв, Тарутинський селищний голова:
Здесь просто ветка была заброшена, хотя она имела большое стратегическое значение. Сегодня все это поняли - к сожалению, немножко поздновато, но спасибо и на этом, что хоть сегодня!
З початком повномасштабного вторгнення рашисти заблокували морські порти України. Ракетними ударами пошкодили залізничний міст через Дністровський лиман - тож на Одещині логістика суттєво ускладнилася. Ось тоді й згадали про стару ділянку. Вона дасть змогу спрямовувати потяги до Євросоюзу, а також до наших дунайських портів - через територію Молдови.
Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:
Зараз, ви прекрасно розумієте, що наш основний міст - шлях туди через Затоку - постійно обстрілюється і для нас важливо було повністю мінімізувати цей ризик. Ось ця ділянка - ми сподіваємось, що приблизно до десяти мільйонів тонн на рік вантажів - ми зможемо проходити по цій ділянці Це, перш за все, і аграрна продукція, і продукція металургії.
Про відновлення колії Молдова та Україна домовилися наприкінці червня. І ось не минуло і двох місяців, а роботи вже завершено. Загалом було прокладено понад двадцять кілометрів нової магістралі. Спочатку тут пустять вантажні потяги, а згодом - і пасажирські.
Олександр Камишін, голова правління Ат "Укрзалізниця":
Сьогодні перший вантажний потяг поїде цією ділянкою - вперше за двадцять п'ять років. Він повезе цистерни до дунайських портів для того, щоб звідти привезти нам дизельне паливо, якого наша країна сьогодні дуже-дуже потребує!
І ось цей історичний момент. Лунають український та молдовський національні гімни.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля!
За подією спостерігає і Міністр транспорту Молдови. Він каже: відновлення залізничного сполучення між двома країнами обов'язково підштовхне до розвитку і місцеві громади.
Андрій Спину, міністр транспорту та регіонального розвитку Республіки Молдова:
Я вижу и в Березино, и вижу, что в Басарабяске после многих лет там рабочие места пропали, и вот это очень хороший шанс, чтобы все эти экономические агенты, рабочие места были созданы и вот я думаю, что этот проект - это первый шаг, чтобы оживить этот регион.
І місцеві, дійсно, - в очікуванні позитивних змін.
Галина Бульбук, жителька смт Березине:
Вот, я слышу, что когда вагон и когда тепловоз гудит - у меня душа открывается! Даже не верится! Даже не верится, что это случилось!
В подальших планах залізничників обох країн - за допомогою нової ділянки - зв'язати пасажирським сполученням Кишинів та Одесу.
по темі
У Мінінфраструктури сподіваються, що вже восени зможуть відправляти зерновим коридором до ста суден щомісяця. Принаймні, попит на перевалку постійно зростає і зараз - цитую - десятки і десятки суден стоять у черзі, щоб мати можливість зайти в українські порти.
Офіційного рішення ще немає, але Сполучені Штати готуються надати Україні новий пакет військової допомоги - на один мільярд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. За інформацією якого, до цього - вісімнадцятого пакета - увійдуть боєприпаси для далекобійної зброї.
На це хутко зреагували у кремлі. Й одразу стали вимагати послаблення західних санкцій. Тих самих, що, за офіційною риторикою москви, не шкодять, а навпаки зміцнюють російську економіку.
П'ять місяців Анна виготовляла їх буквально під носом у російських військових. А коли її сім'я знайшла змогу виїхати з окупованого села, ризикуючи життям, картини жінка забрала із собою…
Свої прапори музею надали родини загиблих; підписали, та передали через волонтерів військові, що перебувають на лікуванні у шпиталях.
Харків - залізобетон. Так називають місто самі харків'яни - і через вигляд міста, і через характер людей, загартованих війною. Майже шість місяців - з першого дня війни Харків перебуває під щоденними обстрілами. Але крок за кроком іде до перемоги.