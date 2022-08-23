Новий шлях у Європу. На Одещині, на кордоні з Молдовою, відкрили новий залізничний шлях до країн ЄС. Розмови про необхідність такої колії велися вже багато років, але до реалізації ніяк не доходили руки. Все змінилося - після двадцять четвертого лютого. Яка роль нової магістралі - дивіться далі.

Молдовське місто Басарабяска та українське селище Березине. У минулому столітті між ними було залізничне сполучення, але наприкінці дев'яностих - колію вирішили розібрати. Відтоді цей куточок Одещини став тупиковим як для вантажів, так і пасажирів. У місцевій громаді кажуть: роками просили владу відновити залізницю.

Сава Чернєв, Тарутинський селищний голова:

Здесь просто ветка была заброшена, хотя она имела большое стратегическое значение. Сегодня все это поняли - к сожалению, немножко поздновато, но спасибо и на этом, что хоть сегодня!

З початком повномасштабного вторгнення рашисти заблокували морські порти України. Ракетними ударами пошкодили залізничний міст через Дністровський лиман - тож на Одещині логістика суттєво ускладнилася. Ось тоді й згадали про стару ділянку. Вона дасть змогу спрямовувати потяги до Євросоюзу, а також до наших дунайських портів - через територію Молдови.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Зараз, ви прекрасно розумієте, що наш основний міст - шлях туди через Затоку - постійно обстрілюється і для нас важливо було повністю мінімізувати цей ризик. Ось ця ділянка - ми сподіваємось, що приблизно до десяти мільйонів тонн на рік вантажів - ми зможемо проходити по цій ділянці Це, перш за все, і аграрна продукція, і продукція металургії.

Про відновлення колії Молдова та Україна домовилися наприкінці червня. І ось не минуло і двох місяців, а роботи вже завершено. Загалом було прокладено понад двадцять кілометрів нової магістралі. Спочатку тут пустять вантажні потяги, а згодом - і пасажирські.

Олександр Камишін, голова правління Ат "Укрзалізниця":

Сьогодні перший вантажний потяг поїде цією ділянкою - вперше за двадцять п'ять років. Він повезе цистерни до дунайських портів для того, щоб звідти привезти нам дизельне паливо, якого наша країна сьогодні дуже-дуже потребує!

І ось цей історичний момент. Лунають український та молдовський національні гімни.

Ще не вмерла України ні слава, ні воля!

За подією спостерігає і Міністр транспорту Молдови. Він каже: відновлення залізничного сполучення між двома країнами обов'язково підштовхне до розвитку і місцеві громади.

Андрій Спину, міністр транспорту та регіонального розвитку Республіки Молдова:

Я вижу и в Березино, и вижу, что в Басарабяске после многих лет там рабочие места пропали, и вот это очень хороший шанс, чтобы все эти экономические агенты, рабочие места были созданы и вот я думаю, что этот проект - это первый шаг, чтобы оживить этот регион.

І місцеві, дійсно, - в очікуванні позитивних змін.

Галина Бульбук, жителька смт Березине:

Вот, я слышу, что когда вагон и когда тепловоз гудит - у меня душа открывается! Даже не верится! Даже не верится, что это случилось!

В подальших планах залізничників обох країн - за допомогою нової ділянки - зв'язати пасажирським сполученням Кишинів та Одесу.