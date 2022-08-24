У москві "замінували" всі ТЦ [ Редагувати ]
У середу, 24 серпня, екстрені служби росії отримали повідомлення про "мінування" всіх торгових центрів у москві. Про це повідомляють "РІА Новини".
Кінологи вибірково перевіряють ТЦ.
Інформацію про закладені бомби начебто розіслали "аноніми з України".
На даний момент за даними видання, правоохоронні органи та кінологи з собаками розпочали вибіркові перевірки будівель.
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