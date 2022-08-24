Українська ППО збила російські об‘єкти над Чернігівщиною та Вінниччиною [ Редагувати ]
Сили протиповітряної оборони України збили ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі. Про це повідомило Оперативне командування "Північ".
Близько 15.30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі. Подробиці згодом.
Також ППО знищила "повітряний об‘єкт" загарбників у небі над Вінницькою областю, повідомив голова області Сергій Борзов.
На Вінниччині працює ППО! Повітряний об‘єкт знищено. Пізніше деталі.
Також 24 серпня над Черкащиною сили ППО збили російську ракету.
Нагадаємо, що окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Миргороді.
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