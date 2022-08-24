Фото: удар по потягу в Чаплиному

Кількість жертв унаслідок удару рф по потягу в Дніпропетрвській області зросла. Наразі тривають пошукові роботи.

Про це повідомляє у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Чаплине - наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину - 22 загиблих, із них п'ятеро згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що наразі пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають.

"Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі", - додав президент.