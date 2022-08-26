Погрожують штрафами: маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів [ Редагувати ]
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують від окупантів смс-повідомлення з погрозами. Рашисти погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав тих, хто відмовляється віддавати дітей у школи окупантів.
Як інформує радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"У зв’язку з небежанням батьків віддавати дітей в школи під окупацією та намаганням долучити до он-лайн освіти в Україні, окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавленням батьківських прав та вилученням дітей з родин", - йдеться у повідомленні.
Маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів. Погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав, - Андрющенко.
Зазначається, що освітяни, що пішли на співпрацю з окупантами масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи, що "за умови мешкання в місті та не долучання до окупаційних шкіл, дітей буде вилучено з родин примусово".
" У черговий раз закликаємо маріупольців до евакуації. Рятуйте себе та своїх дітей від злочинів російських окупантів. Поки є час та можливість", - підкреслив Андрющенко.
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