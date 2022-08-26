Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" [ Редагувати ]
Російські окупанти чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області протягом 26 серпня.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Зазначається, що окупанти здійснили атаки по Зеленодольську та Великій Костромці з "Ураганів".
Внаслідок обстрілу поранення отримала 63-річна жінка. Їй надали допомогу, наразі вона лікується вдома.
Також руйнувань зазнали житла та виробничі будівля підприємства.
Росіяни також обстріляли Нікопольський район. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
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