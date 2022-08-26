Від українських військовополонених прибули перші листи - Верещук [ Редагувати ]
В Україну доставили першу партію листів наших військових, які перебувають у російському полоні. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними.
Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених.
Нагадаємо, що 23 серпня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію забезпечити права полонених українських захисників.
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