росія вирішила не обмінювати українських військовополонених [ Редагувати ]
У росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених. Про це заявив глава Слідчого комітету росії Олександр Бастрикін.
Їх планують помістити в ізолятори тимчасового утримання.
Вирішили не віддавати їх (українських бійців - ред.), погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до сімей". Ні, в ізолятори тимчасового утримання, в СІЗО.
За його словами, 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".
Також у Москві хочуть змусити українських військових відшкодувати "матеріальні збитки через бойові дії" у містах України.
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