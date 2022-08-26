У мережу виклали моторошне відео наслідків ракетного удару по Каховському мосту (відео 18+) [ Редагувати ]
У мережу виклали відео, на якому, ймовірно, зафіксовано наслідки ракетного удару по Каховській гідроелектростанції, яка використовується росіянами як переправа через Дніпро.
Чоловік, який знімає відео, крокує мостом. У кадр потрапляють дірки від вибухів, знищені машини та фрагменти тіл у військовій формі. Підтвердити правдивість цього відео поки що не неможливо.
Нагадаємо, що російське окупаційне угруповання використовує чотири ключові мости для перекидання техніки та людей на правий берег Дніпра:
- Антонівський залізничний та автомобільний у Херсоні,
- міст біля Каховської ГЕС у Новій Каховці
- Дар'ївський міст через Інгулець.
Зранку 25 серпня ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту, 26 серпня був обстріляний Дар’ївський міст.
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