У мережу виклали відео, на якому, ймовірно, зафіксовано наслідки ракетного удару по Каховській гідроелектростанції, яка використовується росіянами як переправа через Дніпро.

Чоловік, який знімає відео, крокує мостом. У кадр потрапляють дірки від вибухів, знищені машини та фрагменти тіл у військовій формі. Підтвердити правдивість цього відео поки що не неможливо.

Нагадаємо, що російське окупаційне угруповання використовує чотири ключові мости для перекидання техніки та людей на правий берег Дніпра:

Антонівський залізничний та автомобільний у Херсоні,

міст біля Каховської ГЕС у Новій Каховці

Дар'ївський міст через Інгулець.

Зранку 25 серпня ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту, 26 серпня був обстріляний Дар’ївський міст.