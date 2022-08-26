ЗСУ знову вдарили по мосту під Херсоном [ Редагувати ]
У п'ятницю, 26 серпня, ЗСУ завдавали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець в Херсонській області, зупинивши його експлуатацію. Про це повідомляє ОК "Південь".
Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар'ївським мостом.
Як зазначають військові, експлуатація мосту наразі неможлива.
Цей міст через річку Інгулець розташований на трасі М14 між Новою Каховкою (біля 35 км) та Херсоном (біля 15 км).
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