Силовики у прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки рф. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агент передавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" ракетних ударів та збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

За його "наводкою" у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах. Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф в місті частково чи повністю зруйновано 3 виші, 2 технікуми та понад 10 шкіл.

Як з'ясували в СБУ, затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф.

Затриманий був активним учасником дискусій у численних Telegram-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи.

Правоохоронці провели обшуки за місцем його проживання, де виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським куратором.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває.