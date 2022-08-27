Колишній поліцейський у Генічеську Херсонської області перейшов на бік росії. Він організував видачу російських паспортів місцевим жителям.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, у травні 2022 року експоліцейський почав добровільно працювати на окупантів. Він став "начальником Генического РО ГУ МВД в Херсонской области".

Він організував роботу незаконного правоохоронного органу, у тому числі так званого "відділу визово-паспортной службы". Саме цей орган здійснює примусову паспортизацію громадян України.

Проти колаборанта відкрили кримінальну справу за ч. 7 ст. 111-1 ККУ та оголосили підозру. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення з можливою конфіскацією майна.