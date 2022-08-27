У окупованій Михайлівці Запорізької області знову ліквідували колаборанта. Андрія Рижкова, що був місцевим "начальником поліції", знайшли повішеним.

Про це повідомляє спікера Одеської області Сергій Братчук Telegram-каналі.

"Його знайшли повішеним в петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тож поки що в режимі очікування на офіційну інформацію", - розповів він, посилаючись на соцмережі.

Що відомо про Андрія Рижкова

Він колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини".