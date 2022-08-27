За даними української розвідки, росія до війни проти України залучила вже близько 160 тис. військових без урахування Росгвардії, яка теж воює.

На сьогодні росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

"Якщо говорити загалом про сухопутний і повітряний компоненти (рф – ред.), які воюють проти нашої держави, це близько 160 тисяч військовослужбовців. Я не враховую Росгвардію, яка теж бере участь в бойових діях, забезпечує окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях", – сказав представник розвідки.

Він також поінформував, що рф збільшує мобілізаційні резерви і планує мобілізувати близько 90 тис. військових. Для цього застосовуються різні підходи.

"І так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують у кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", – розповів Скібіцький.

Водночас він висловив переконання, що росії не допоможе ця мобілізація. Передусім – через зниження морального стану бійців, що воюють; ще одна причина – дедалі менше охочих підписати контракт на добровільний вступ до лав ЗС рф.

"Крім того, пішла паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну", – додав представник ГУР.