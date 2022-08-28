Поки зводили вольєр, Муфаса та Нала квартирували у тигрятнику.

Побудувати великий затишний лев'ятник просто під час війни, коли всі думки команди зоопарку про безпеку тварин. Завдання майже нереальне. Але не для одеситів. А надто, коли допомоги потребують білі леви-біженці з Харкова. Їх вольєр зруйнували загарбники, а евакуювали хижаків з Харківському екопарку, коли поряд розривалися снаряди. Як обживаються звірі у новій оселі? Подивіться.

Це - майже фантастична історія людського співчуття. Одеський зоопарк мав у планах будівництво нового просторого лев'ятника для чотирьох своїх левів. Та почалася війна, і проект довелося заморозити.

Натомість звіринець прийняв до себе біженців - пару білих левів, чий дім у Харківському екопарку розбомбили рашисти.

Такими леви-переселенці були в квітні. Після 17 годин дороги: подряпані, втомлені, знервовані. Поступово хижаки адаптувались. Від місцевих доглядачів отримали нові імена: Муфаса и Нала. Історію цієї левиної родини одесити прийняли близько до серця. І одного дня сталося диво.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:

Пришла в зоопарк женщина, которая сказала: "У меня есть строительная фирма, я хочу подарить зоопарку львятник". Ее тронула история с этими львами. За три месяца был построен такой вот великолепный львятник.

Поки зводили вольєр, Муфаса та Нала квартирували у тигрятнику. Аж нарешті зайшли у свій новий дім.

Ольга Павлова, завідувачка науковим відділом Одеського зоопарку:

Как хозяева.. То есть, лев моментально спокойно обошел территорию, поставил везде метки. Пометил все, что мог, обтер щекой все решетки, которые смог. То есть вот, все: "Это мое, моя территория, мой дом, мы здесь живем!"

Щоправда, у новій квартирі в харківських левів є сусіди з місцевих.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Переселили до нового вольєру, до окремої його частини, і двох молодих одеських левів. Зараз вони ховаються у внутрішніх покоях. І поки що, не дуже товаришують зі своїми сусідами-харків'янами.

Поки леви звикають одне до одного та обживають вольєр. Просторий, з теплими зимовими апартаментами і, головне - затінком. Під час будівництва вдалося зберегти всі дерева на території лев'ятника. Їх захистили від хижих кішок. Адже молоді леви можуть і втечу запланувати.

Ольга Павлова, завідувачка науковим відділом Одеського зоопарку:

Юбки эти для того, чтобы если у льва возникнет желание, ну, у взрослого вряд ли, а, вот, у молодых, если возникнет залезть повыше, то, чтобы это желание было несколько ограничено. И, вот, наши два молодые самца, которые попали сюда. Они оказались очень прыгучими на свободной территории. И был момент, когда у нас возникло легкое напряжение. Но конструкция себя оправдала, все прошло благополучно.

Команда Одеського зоопарку усвідомлює: Муфаса та Нала колись, але повернуться до дому.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:

Это два белых льва - это не наши животные. Это - животные Фельдман Эко-парка, они их заберут, когда восстановят.Тогда в этот большой львятник будет в распоряжении всех наших львов, тут можно уже создать прайд.

Гості зоопарку такій перспективі не зраділи. І заздалегідь почали вмовляти харківських левів залишитися.

Потому что в Одессе им очень хорошо, у нас тепло, уютно, новый зоопарк.

Оставайся у нас, мы теебя не отдадим. Кыс-кыс-кыс, киска. Нет, она уже не хочет в Харьков. Она у нас будет. Одесситка-коренная.

Леви не відповіли. Але залишати новий зручний дім поки точно не збираються.