ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у Новій Каховці [ Редагувати ]
У неділю, 28 серпня, Збройні сили України завдали удару по заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці. Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в Facebook.
Там знаходиться штаб російських окупантів.
Хоча пропагандисти пишуть, що їх ППО було чітко чутно - в Новій Каховці рашисти отримали черговий хлопок від ЗСУ. Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі "Сокіл".
Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу потрапило п'ять ракет.
по темі
У Херсоні Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО
У п'ятницю, 26 серпня, ЗСУ завдавали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець
У суботу, 13 серпня, українські військові завдали потужних ударів по російських окупантах у Херсонській та Миколаївській областях
Станом на неділю, 28 серпня, окупанти ведуть масовані наступи, зокрема, на Донбасі
Російські командири масово тікають з Херсонської області