У неділю, 28 серпня, Збройні сили України завдали удару по заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці. Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в Facebook.

Там знаходиться штаб російських окупантів.

Хоча пропагандисти пишуть, що їх ППО було чітко чутно - в Новій Каховці рашисти отримали черговий хлопок від ЗСУ. Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі "Сокіл".

Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу потрапило п'ять ракет.