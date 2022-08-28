Запасіться ковдрами, опалювальний сезон розпочнеться пізніше - глава "Нафтогазу" [ Редагувати ]
Взимку температура у квартирах українців опуститься до 17-18 градусів, що на чотири градуси нижче за норму. Це особливо відчуватиметься, якщо температура на вулиці впаде нижче середніх -10 градусів. Про це у коментарі The Guardian повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
У зв'язку з цим він порадив запасатися теплим одягом та ковдрами. Він також пообіцяв, що опалювальний сезон в Україні цього року розпочнеться пізніше і закінчиться раніше.
Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми.
За оцінками "Нафтогазу", Україні цього року буде потрібно $10 млрд на імпорт газу. Глава "Нафтогазу" не впевнений, що країна зможе отримати такий обсяг фінансування від своїх союзників.
50% газових родовищ України знаходяться на Харківщині, близько до лінії фронту. Якщо внаслідок бойових дій їх буде пошкоджено, Україні доведеться імпортувати більше газу. Також ситуацію може ускладнити скорочення постачання російського газу до Європи.
На випадок пошкодження газової інфраструктури чи об'єктів газовидобутку Україна готує аварійні комплекти, які можуть обслуговувати до 200 тис. осіб, включаючи мобільні котельні, мобільні теплові пункти та дизельні електрогенератори.
Якщо таке велике місто, як Київ чи Харків, відріжуть, звичайно, комплектів буде недостатньо, але в деяких невеликих містах ці аварійні набори матимуть значення. Все залежитиме від масштабу збитків.
27 серпня повідомлялося, що Україна збирається спрямувати 12,7 млрд грн на купівлю газу в опалювальний сезон 2022-2023 років. Очікується, що гроші залучать з-за кордону.
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