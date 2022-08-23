Українці активно готуються до холодів та опалювального сезону. Людей хвилює не тільки питання теплих батарей, але й чи будуть гроші, аби за них платити. В попередні роки багато хто розраховував на допомогу держави.

А як цьогоріч? Чи вплинула війна на нарахування субсидій? І чи можуть розраховувати на комунальні пільги переселенці? Розбиралася з питаннями Жанна Дутчак.

Франківець пан Мирослав усе літо в клопотах. Будинок, в якому він мешкає, відключили від централізованого опалення. Тож хоче чи ні, чоловік, мусить встановлювати у квартирі індивідуальне. Роботи завершити прагне якнайшвидше, щоб встигнути переоформити субсидію.

Мирослав, житель Івано-Франківська:

Перебиваємося на одній пенсії, що пенсія 2400, це не є пенсія. Це є ноль. Якби не було субсидії, то б було тяжко жити. Одна пенсія йде на воду, газ то всьо, а за одну треба жити.

Для хвилювання причин немає, запевняють у департаменті соцполітики міськради. Попри війну з росією, всі виплати збереглися, і справно нараховуються. Їх перепризначили автоматично. Лише в Івано-Франківській громаді - майже тринадцять тисяч отримувачів субсидій.

Василь Семанюк, директор Департаменту соціальної політики Івано-Франківської міської ради:

Зараз за ці сім місяців ми понад 97 мільйонів нарахували субсидій. Було хіба декілька днів, навіть не місяць, якщо, наприклад всі звикли, що десятого отримують, то отримали п'ятнадцятого, один місяць таке було, але загалом заборгованості не було.

Автоматично перепризначать відшкодування лише тим, хто отримував їх минулої зими. Решті - доведеться подавати документи. Умови та вимоги - не змінилися. Щоправда, є виняток…

Василь Семанюк, директор Департаменту соціальної політики Івано-Франківської міської ради:

Для внутрішньо переміщених осіб реєструватися в приміщенні, де вони хочуть отримувати субсидію або укладати договір оренди не є обов'язково. Для всіх інших є умова - або реєстрація, або договір оренди житла. Підставою для призначення субсидії достатньо бути офіційно зареєстрованим в єдиній внутрішній базі внутрішньо переміщених.

Варіантів, як оформити субсидію чимало - поштою, через додаток "Дія", чи сайт Мінсоцполітики. Але більшість приходить - особисто. І зазвичай всі одночасно - в жовтні. Через це завжди ажіотаж і черги…

Василь Семанюк, директор Департаменту соціальної політики Івано-Франківської міської ради:

Якщо плануєте звертатися за субсидією, то нема потреби чекати до жовтня. Субсидія призначається з місяця звернення і два розрахунки - опалювальний-неопалювальний, і навіть якщо звернулися в серпні чи вересні на опалювальний період буде проводитися вже автоматично перерахунок і не треба буде вже знову звертатися.

У франківському відділі нарахувань субсидій поки людей не багато. Це незвично навіть для літа. Адже отримувачі повинні подавати дані про будь-які зміни, які сталися у них чи членів родини.

Марія Било, керівниця відділу субсидій і пільг Івано-Франківської міської ради:

Йде мова про зміни складу сім'ї, тобто хтось зареєструвався, знявся з реєстрації, народилася дитина, одружилася, розлучилася, перейшла на інший вид послуг, наприклад відключилася від центрального опалення, навіть повинна повідомляти про витрати понад 50 тис., чи отримала дохід понад 25 прожиткових мінімумів.

Цьогоріч зміни в декларації внесла рекордно мала кількість людей. Працівники відділу субсидій припускають - це через війну. Дехто вважає, що зважаючи на ситуацію - це не обов'язково. А насправді - так можна залишитися і без комунальних пільг.

Марія Било, керівниця відділу субсидій і пільг Івано-Франківської міської ради:

Це дуже важливо, тому що якщо особа, яка користується субсидією протягом 30 днів не повідомила про зміни, то при виявленні цих порушень субсидія буде припинятися й особа втратить право на отримання субсидії до кінця сезону.

До того ж такі порушники будуть змушені повернути державі кошти за отриману влітку субсидію.