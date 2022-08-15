Кличко закликав киян запасатися теплими речами [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко попередив, що наступної зими опалювати в Києві будуть гірше. І закликав киян запасатись теплими речами. Про це він сказав в інтерв'ю "Бабелю".
Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18.
Столичний градоначальник попередив, що можуть бути перебої з електрикою.
Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було.
Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему.
За словами Кличка, зараз у столиці мешкають майже три мільйони людей, 200 тисяч із них - внутрішні переселенці. Майже мільйон киян не повернулися до Києва після евакуації навесні.
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