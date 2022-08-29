Дешева копія замість оригіналу. Російські бізнесмени взялися скуповувати бізнес світових брендів, які працювали в країні-агресорці. І пішли з тамтешнього ринку через війну в Україні.

Та чи вдається росіянам створити альтернативу? І чи відповідає брендозаміщення очікуванням громадян? Марина Біленька розбиралася у темі санкційної політики.

Ще пів року тому - ця кав'ярня у центрі москви належала світовому гіганту "Старбакс". Та, коли рф віддала наказ повномасштабного вторгнення в Україну - компанія закрила 130 своїх закладів. А згодом оголосила, що після 15-ти років роботи - йде назавжди.

Кристіан Ледукс, директор з інвестиційних досліджень Captrust:

Вважаю, що цей крок був необхідним. "Старбакс" не може продовжувати працювати в росії законно, поки війні не видно кінця. Ця компанія зосереджена по позитивному сприйнятті на ринку, її клієнти орієнтуються на хорошу корпоративну поведінку. Отже, їм потрібно було піти.

За словами аналітика, "Старбакс" не була власником приміщень своїх російських кав'ярень, а дохід від них не перевищував одного відсотка від загального прибутку.

У рф швидко знайшлися охочі замість американського бренду - створити свою мережу кавових закладів. Активи "Старбаксу" придбали ресторатор Антон Пінський, репер Тіматі й холдингова компанія "Сіндіка". В результаті ребрендингу з'явилася мережа "Старз Кофі". Перша кав'ярня відкрилася на Новому Арбаті.

На що звернули увагу відвідувачі - так це на схожість логотипів старого й нового бізнесу.

Общий элемент логотипа действительно это круг, вот, у нас - царевна лебедь, русская красавица, в традиционном российском кокошнике.

Утім попри плагіат - росіяни вітають вітчизняні кав'ярні.

Олександр, житель москви:

Я рад, что у нас на самом деле много таких бизнесменов решительных, которые взяли и забрали эту сеть, не позволили лишить рабочих мест тысячи людей, которые были в этом задействованы, возобновили все это в хорошем виде на самом деле.

Утім з ентузіазмом росіяни зустрічали також мережу "Вкусно і точка".

Дурацкое название. - Не, нормальное название, потому что для российского производства "Вкусно и точка", то есть они подтверждают, что точно сделают все вкусно и хорошо.

Утім російський замінник американського фастфуду не виправдав очікувань.

Ветеран іноземного бізнесу - "МакДональдз" - після понад 30 років роботи з рф пішов остаточно й безповоротно в середині травня. Усі 850 ресторанів компанія продала підприємцю з Новокузнецька.

Скандальна і небезпечна для здоров'я мережа - потерпіла фіаско імпортозаміщення.

За весь день їв тільки там та інших варіантів не було отруїтися так сильно. Другий день поспіль - фонтани з усіх щілин. Так само жінка яка мені ставить крапельниці, сказала що крім мене вже три людини звернулося з отруєнням після нового "МакДональдз", будьте обережні.

"МакДональдз" не просто пішов з ринку рф - він забрав із собою санітарні норми. Відтак для "Вкусно і точка" стало звичним продавати булочки для бургерів з пліснявою і сир - усіяний ніжками комах. Зникли й норми ділової поведінки для персоналу ресторанів.

Два місяці роботи на російському ринку - а мережа досі не виконала половину своїх обіцянок. Зокрема досі не відкрила всі заклади та не запустила доставку. До того ж з меню почали зникати деякі позиції. Наприклад, не стало картоплі фрі, - повідомляють російські ЗМІ.

Але найболючішим для росіян, особливо тих, які живуть у великих містах - став вихід з ринку брендів модного і спортивного одягу і взуття.

Сейчас в торговых центрах реально какое-то днище просто. Мне кажется, что просто готова рыдать, все нормальные магазины закрыты, и вот такие вот островки по всему ТЦ с какой-то дикой жестью.

Про повний вихід з російського ринку наразі заявили - шведський "Ейч енд ем", а також американський виробник джинсового одягу "Лівайс".

Такі бренди як "Манго", "Зара", "Найк" та "Адідас" - поки призупинили свою діяльність у рф на невизначений термін.

Потерпає від рішень іноземних компаній і російський кінотеатр. Найбільші голлівудські студії "Юніверсал", "Дісней", "Ворнер Бразерс", "Соні Пікчерс"і "Парамаунт" - ще у березні заявили, що не показуватимуть свої нові стрічки у рф. За пів року відсутності голлівудських прем'єр відвідуваність російських кінозалів опустилася до рекордного мінімуму.

Максим Тихановський, директор кінотеатру:

Российские кинотеатры зарабатывают в основном на голливудском и зарубежном кино. Да, какие-то релизы получилось перенести с лета на весну, но к сожалению, ну не хватает сейчас.

А тепер ще й "Аймакс" заборонив використання своїх технологій у рф. Врятувати ситуацію власники кінотеатрів намагалися показами вітчизняного і китайського кіно. Але результату це не дало. 200 закладів закрилися. У відчаї, деякі кінозали почали демонструвати глядачам піратські копії американських фільмів. Без відповідної якості картинки та з аматорським назвучуванням.

А ось таким ажіотажем відреагували росіяни весною на новину, що їхній ринок покидає Ікеа.

Шведський виробник меблів і товарів для дому - працював у рф 22 роки та працевлаштував близько 15 тисяч осіб. У крамницях билися навіть за сковорідки улюбленого бренду.

Знаковим став також вихід мережі німецьких гіпермаркетів "Обі". За 20 років - компанія відкрила 27 крамниць. Усі їх довелося продати за… 600! рублів. Це менше 400-от гривень. Покупцем став російський бізнесмен, який давно хотів придбати всю мережу "Обі" у рф. Але до пандемії йшлося про 100 мільйонів євро.

Як повідомляє видання "Форбс", це лише найяскравіший приклад того як компанії, що працювали в росії десятиліттями - виходять з ринку ні з чим.

Майже кожен бізнес, який вирішив не спонсорувати війну в Україні й продати свої активи - зробив це з величезними знижками, які перевищують 50 відсотків.