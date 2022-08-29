За підсумками торгів на лондонській біржі ICE, ціни на газ впали до $2,9 тис. за 1 тис. кубометрів. З ранкового відкриття торгів ціни на найближчі ф'ючерси впали майже на 17%.

На відкритті торгів найближчі ф'ючерси на газ торгувалися за $3 131,9 за 1 тис. кубометрів. За кілька годин після відкриття торгів вартість 1 тис. кубометрів газу впала до $2 773.

За підсумками закриття торгів вартість газу становила $2 915,3 за 1 тис. кубометрів. За день ціни на газ упали на 16,8%.

Минулого тижня ціни на газ у Європі досягли $3 500 за 1 тис. куб. м на тлі повідомлень про зупинення постачання газу "Північним потоком" через "ремонт". До 26 серпня ціни на газ стали знижуватися. Як писав Bloomberg, це відбувалося через швидке заповнення підземних сховищ газу.