Єдина турбіна газопроводу "Північний потік" Trent 60 буде зупинена з 31 серпня до 2 вересня на техобслуговування. Про це повідомляє "Газпром".

Зазвичай роботу "Північного потоку" забезпечують шість турбін (п'ять робочих та одна резервна). Зараз робочі турбіни або потребують технічного обслуговування, або вони несправні.

Регламентні роботи здійснюватимуться спільно зі спеціалістами німецької компанії Siemens, техобслуговування необхідно проводити кожні 1 000 годин.

Після профілактики транспортування газу трубопроводом до Німеччини буде відновлено до рівня 33 млн кубометрів на добу (20% від проектної потужності).

Після повідомлення про припинення прокачування "Північним потоком" ціна газу в Європі підскочила на 7% і торгується по $2700 за тисячу кубометрів.

У червні "Газпром" оголосив про скорочення прокачування з планових 167 млн ​​кубометрів до 100 млн куб. м, а потім до 67 млн через проблеми з поверненням до Росії турбіни Siemens. З 11 по 21 липня "Північний потік" повністю зупинили на плановий ремонт.

17 липня Канада відправила до Німеччини турбіну, яка використовується для подачі газу по "Північному потоку-1", компанії Siemens Energy, яка обслуговує газопровід.

Президент Зеленський назвав повернення турбіни "Північного потоку" "слабкістю Заходу" перед обличчям російського газового шантажу.