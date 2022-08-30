Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 47550 військовослужбовців. Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 30 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;
- танків - 1954 (+7);
- бойових броньованих машин - 4294 (+25);
- артилерійських систем - 1079 (+19);
- РСЗВ - 282 (+3);
- засоби ППО - 151 (+2);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 204 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 847 (+3);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29);
- спеціальної техніки - 103 (+2).
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