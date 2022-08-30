Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі - CNN [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 серпня.
Про це повідомляє CNN.
Видання, посилаючись на прес-службу Офісу президента, повідомляє, що зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, який очікується цього тижня.
При цьому жодних подробиць зустрічі наразі не було оприлюднено.
Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.
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