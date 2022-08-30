США поставили Україні зброю для контрнаступу на півдні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Недавні поставки американської зброї для України були призначені для контрнаступу на півдні.
Про це повідомляє CNN.
Як заявив представник Адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.
За його словами, Україна просила зброю, спеціально призначену для наступальних дій. У підсумку Вашингтон виконав багато запитів, додаткові боєприпаси, артилерію і Javelin, які поставлялися протягом останніх двох місяців.
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