На фронті загинув американський доброволець (фото)

Громадянин США загинув під час бойових дій в Україні. Про це повідомив журнал Newsweek з посиланням на Держдепартамент США. В американському дипломатичному відомстві не уточнили обставини загибелі та ім'я громадянина США, а також де і коли він загинув, "з поваги до приватного життя"