Євросоюз має покінчити з будь-якою залежністю від росії - МЗС Румунії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європейський союз повинен покінчити з будь-якою залежністю від російської федерації.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску перед сьогоднішньою зустріччю глав МЗС країн ЄС.
За його словами, відносини між росією і євросоюзом будуть залежати від розвитку ситуації в Україні. При цьому Бухарест підтримує призупинення спрощеного візового режиму та відкритий до обмежень на видачу туристичних віз.
"Ми не можемо повернутися до звичних відносин з Росією. Зараз рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, тому що це залежить від розвитку подій в Україні. Але одне зрозуміло: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії", - зазначив Ауреску.
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