У Босфорській протоці сіло на мілину судно Lady Zehma з Ліберії, яке перевозить українське зерно. Про це повідомила канцелярія губернатора Стамбула.

У суховантажного судна Lady Zehma, довжиною 173 метри, відмовило кермо в Босфорі на шляху з одеських портів до Стамбула. Воно сіло на мілину близько 21:00 і кинуло якір у бухті Бебек. Судно везе в Ліберію 3000 тонн української кукурудзи.

На місце події прибули кораблі берегової безпеки й охорони Стамбула, рятувальні буксири та катери.

Люди не постраждали, забруднення довкілля не сталося, але рух Босфором тимчасово припинено.

Нагадаємо, напередодні нафтовий танкер сів на мілину в Суецькому каналі.