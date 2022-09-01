Судно з Ліберії з українським зерном сіло на мілину в Босфорі (фото) [ Редагувати ]
У Босфорській протоці сіло на мілину судно Lady Zehma з Ліберії, яке перевозить українське зерно. Про це повідомила канцелярія губернатора Стамбула.
У суховантажного судна Lady Zehma, довжиною 173 метри, відмовило кермо в Босфорі на шляху з одеських портів до Стамбула. Воно сіло на мілину близько 21:00 і кинуло якір у бухті Бебек. Судно везе в Ліберію 3000 тонн української кукурудзи.
На місце події прибули кораблі берегової безпеки й охорони Стамбула, рятувальні буксири та катери.
Люди не постраждали, забруднення довкілля не сталося, але рух Босфором тимчасово припинено.
Нагадаємо, напередодні нафтовий танкер сів на мілину в Суецькому каналі.
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