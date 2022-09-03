Повітряні сили ЗСУ знищили п'ять "Калібрів" і п'ять безпілотників [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
За минулу добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Всі ракети були випущені окупантами з акваторії Чорного моря і збиті над територією Дніпропетровської області.
Українська авіація б'є по окупантам на різних напрямках. Екіпажі Міг-29 і Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації й знищують позиції ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.
Тим часом бомбардувальна і штурмова авіація за добу завдала ракетно-бомбових ударів по взводних і ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах ПММ і скупченню живої сили противника.
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