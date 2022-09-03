Загибель топменеджера "Лукойла" поповнила перелік таємничих смертей у росії. Вже 10 олігархів померли за дивних обставин з початку війни в Україні. Усі вони хоч і не виступали із критикою кремля, але й не підтримували вторгнення публічно.

Як ці загадкові події сприймають на Заході та про що вони можуть свідчити - розбиралася наша Світлана Чернецька у Лондоні.

Равіль Маганов не входив до переліку найбагатших людей в росії. Але й бідним його точно не назвеш. Кілька квартир у москві, особняк у підмосков'ї, і акції однієї із найбільших у світі приватних нафтових компаній. У "Лукойлі" Маганов був майже з перших днів. Спочатку виконавчим віцепрезидентом, а потім - головою ради директорів. Тож володів чималою владою. За заслуги перед батьківщиною його неодноразово нагороджували орденами й медалями. Але коли дійшло до війни в Україні "Лукойл" стала однією із небагатьох компаній, де закликали до якнайшвидшого припинення збройного конфлікту.

Ось цей пресреліз видала рада директорів, головою якої і є Равіль Маганов.

Звернення ради директорів "Лукойл":

Ми цілковито підтримуємо вирішення цього конфлікту шляхом переговорного процесу, мирними засобами.

Пів року потому Маганов нібито скоює самогубство. Викидається із шостого поверху лікарні управління справами президента рф. Там начебто лікував серцево-судинне захворювання. І можливо його загибель не викликала б так багато запитань, якби вона не стала десятою у переліку загадкових смертей російських олігархів і топменеджерів.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії:

Ми, мабуть, ніколи не отримаємо чіткої відповіді, чому це стається, але шаблон вже настільки очевидний, що вже перестало дивувати, коли чуємо про чергову підозрілу смерть когось із топменеджерів російських корпорацій. Так виглядає, що це професійний ризик, раніше це ставалося із журналістами в росії, але зараз це сягає людей все вище і вище.

Про ланцюг таємничих смертей заговорили після резонансного вбивства на віллі в Іспанії. У квітні там виявили тіло мультимільйонера Сергія Протосені, він був у раді директорів "Новатеку" - це дочірня компанія "Газпрому". Виглядало так, що чоловік жорстоко зарізав рідних і сам повісився. Хоча журналісти відзначили кілька дивних обставин, зокрема те, що вбивця діяв у рукавичках, а на одязі Протосені не було жодної плями крові, коли на місці злочину її було дуже багато.

З мого досвіду висвітлювання подій у росії, коли, до прикладу, журналісти випадають з балконів чи лідери опозиції отруюють, чи ось такі вбивства - це не випадковості, а що думаєте ви?

Стів Гол, колишній чиновник ЦРУ:

Проблема в тому, що щоразу, коли хтось висловлюється проти російського уряду: чи олігарх, чи будь-хто з опозиції, як Навальний, чи люди навіть не в росії, а закордоном, одразу видно цей почерк російської влади, яка переслідує критиків.

Кривавий інцидент в Іспанії стався наступного дня після схожої загибелі сім'ї колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" у москві. Владислав Аваєв теж нібито спочатку вбив дружину та 13-річну доньку, а потім застрелився сам.

Станом на нині, за підозрілих обставин, життя позбулися вже 10 олігархів, пов'язаних з нафтогазовим сектором рф. Усіх їх поєднує ще й те, що жоден публічно не виступив з підтримкою війни в Україні й жоден не перебував у санкційних списках Заходу.

І у кожному випадку у родичів та друзів залишаються сумніви, що загиблі наклали на себе руки та ще й жорстоко звели рахунки зі своїми найріднішими.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії:

Один із шаблонів, який ми бачимо, це гинуть люди, які мають знання зсередини, щодо того, як зароблялися незаконні багатства на початкових стадіях російського капіталізму, як олігархи отримали свої перші статки і як саме вони скористалися урядовими системами, коли починали свої кар'єри, самі ці люди зустрічаються зі смертю значно раніше. Ну і люди, які знають трохи забагато про відносини між ними та державою і про зв'язок, який існує між бізнесом, державою та організованою злочинністю у росії.

То хто ж стоїть за цими загадковими подіями? Безпосередньо кремль, бізнес-партнери чи конкуренти? Західні експерти можуть лише здогадуватися, бо жодної конкретної інформації з росії не надходить.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії:

Існує дуже висока ймовірність, що це зроблено щонайменше за згоди держави, тому що у росії досить швидко знаходять винних у вбивствах, якщо вони не погоджені з кремлем, а ті, які відбулися за потурання влади залишаються нерозгаданими навічно.

Ніко Гайнс, редактор новин The Daily Beast (Лондон):

Я не вірю у випадкові збіги, отже на мою думку, більшість цих випадків - це напевно вбивства людьми з ФСБ чітко за наказами кремля. Ці люди не обов'язково критики кремля, але усі вони були у цьому близькому оточенні путіна. І це відповідь на питання, яке ми ставили ще на початку війни - чи можуть олігархи переконати путіна і відмовитися від наступу, чи загроза їхньому багатству змусить їх повернути ситуацію, очевидно, їм це не вдалося. І це добрий знак, що путін хвилюється, він намагається повернути собі контроль над впливовими людьми в москві.

Це далеко не перша хвиля таємничих вбивств бізнес-еліти рф. Приміром, у 2017-му газета USA Today підрахувала, що за три роки загинули або зникли безвісти щонайменше 38 російських олігархів.