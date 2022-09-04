Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 3 вересня, Збройні сили України ліквідували ще 450 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 49500 солдатів.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 4 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 49500 (+450) осіб ліквідовано;
- танків - 2049 (+15);
- бойових броньованих машин - 4430 (+27);
- артилерійських систем - 1147 (+13);
- РСЗВ - 294 (+1);
- засоби ППО - 156 (+3);
- літаків - 236 (+1);
- гелікоптерів - 206 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 864 (+0);
- крилаті ракети - 203 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3276 (+8);
- спеціальної техніки - 106 (+1).
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